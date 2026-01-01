Оповещения от Киноафиши
Алексей Комашко
Дата рождения
29 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Запорожье, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Ловец снов 7.5
Ловец снов (2022)
Апостол 7.4
Апостол (2008)
Завод 7.1
Завод (2018)

Фильмография Алексей Комашко

Жанр
Год
Пин-код 5.5
Пин-код
драма, детектив 2025, Россия
Между нами глубокое море 4.8
Между нами глубокое море
драма, мелодрама 2023, Россия
Ловец снов 7.5
Ловец снов
детектив, мелодрама 2022, Россия
Однажды в пустыне 6.8
Однажды в пустыне Odnazhdy v pustyne
военный 2022, Россия / Сирия
Смотреть трейлер Рецензия
Подъем с глубины
Подъем с глубины
детектив, драма 2018, Россия
Завод 7.1
Завод Zavod
драма 2018, Россия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Крым 5.2
Крым Krym
драма 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Пропавший без вести
Пропавший без вести
драма, криминал, детектив 2013, Россия
Право на любовь 4.5
Право на любовь
драма, мелодрама 2013, Россия
Черные кошки 6.6
Черные кошки
детектив, военный 2013, Россия
Инкассаторы 5.6
Инкассаторы
драма, криминал 2012, Россия
СОБР 5.9
СОБР
боевик 2012, Россия
Мечты из пластилина 5.9
Мечты из пластилина Mechty iz plastilina
драма 2012, Россия
Арифметика подлости 5.3
Арифметика подлости Arifmetika podlosti
драма, мелодрама 2011, Россия / Украина
Тульский Токарев 7
Тульский Токарев
боевик, приключения, криминал 2010, Россия
Жить 7
Жить Zhit
драма 2010, Россия
Смотреть трейлер
В сторону от войны 5.2
В сторону от войны
драма, военный 2009, Россия
Апостол 7.4
Апостол
боевик, военный, исторический 2008, Россия
Азиат 4.6
Азиат Aziat
боевик 2008, Россия
Алмазы на десерт
Алмазы на десерт
комедия, детектив 2007, Россия
