Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Алексей Комашко
Aleksey Komashko
Киноафиша
Персоны
Алексей Комашко
Алексей Комашко
Aleksey Komashko
Дата рождения
29 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Запорожье, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Ловец снов
(2022)
7.4
Апостол
(2008)
7.1
Завод
(2018)
Фильмография Алексей Комашко
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2025
2023
2022
2018
2017
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Все
20
Фильмы
8
Сериалы
12
Актер
20
5.5
Пин-код
драма, детектив
2025, Россия
4.8
Между нами глубокое море
драма, мелодрама
2023, Россия
7.5
Ловец снов
детектив, мелодрама
2022, Россия
6.8
Однажды в пустыне
Odnazhdy v pustyne
военный
2022, Россия / Сирия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Подъем с глубины
детектив, драма
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Завод
Zavod
драма
2018, Россия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
Крым
Krym
драма
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Пропавший без вести
драма, криминал, детектив
2013, Россия
4.5
Право на любовь
драма, мелодрама
2013, Россия
6.6
Черные кошки
детектив, военный
2013, Россия
5.6
Инкассаторы
драма, криминал
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
СОБР
боевик
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Мечты из пластилина
Mechty iz plastilina
драма
2012, Россия
5.3
Арифметика подлости
Arifmetika podlosti
драма, мелодрама
2011, Россия / Украина
7
Тульский Токарев
боевик, приключения, криминал
2010, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Жить
Zhit
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
В сторону от войны
драма, военный
2009, Россия
7.4
Апостол
боевик, военный, исторический
2008, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.6
Азиат
Aziat
боевик
2008, Россия
Алмазы на десерт
комедия, детектив
2007, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Новости личной жизни Алексей Комашко
Остается только завидовать: любовник Швецовой из «Тайн следствия» женился на красавице
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667