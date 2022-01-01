Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Гера Хилмарсдоттир

Гера Хилмарсдоттир

Hera Hilmarsdóttir
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир Hera Hilmarsdóttir
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Геры Хилмарсдоттир

Родилась 27 декабря 1988 года. Исландия.

Фильмография Геры Хилмарсдоттир
Хроники хищных городов
Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.0
Горы и камни
Горы и камни
драма, военный 2017, США
6.0
Клятва
Клятва
триллер 2016, Исландия
7.0
Жизнь в аквариуме
Жизнь в аквариуме
драма 2014, Ирландия
7.0
Достать Санту
Достать Санту
семейный, комедия 2014, Великобритания / США
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши