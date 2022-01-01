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Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Hera Hilmarsdóttir
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Гера Хилмарсдоттир
Hera Hilmarsdóttir
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Дата рождения
27 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Геры Хилмарсдоттир
Родилась 27 декабря 1988 года. Исландия.
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Фильмография Геры Хилмарсдоттир
Хроники хищных городов
фантастика
2018, США / Новая Зеландия
7.0
Горы и камни
драма, военный
2017, США
6.0
Клятва
триллер
2016, Исландия
7.0
Жизнь в аквариуме
драма
2014, Ирландия
7.0
Достать Санту
семейный, комедия
2014, Великобритания / США
6.0
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