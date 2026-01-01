Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Марк Кузнецов
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Персоны
Марк Кузнецов
Марк Кузнецов
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Мяч
(2026)
Фильмография Марк Кузнецов
Мяч
мелодрама, драма
2026, Россия
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