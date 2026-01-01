Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эдвард Зонненблик
Edward Sonnenblick
Киноафиша
Персоны
Эдвард Зонненблик
Эдвард Зонненблик
Edward Sonnenblick
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
США, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
9.0
Guru Nanak Jahaz
(2025)
8.0
Отважный Сэм
(2023)
7.7
Капитан Миллер
(2023)
Фильмография Эдвард Зонненблик
Безоговорочно
драма, криминал, триллер
2026, Израиль
9
Guru Nanak Jahaz
исторический
2025, Индия
7.7
Капитан Миллер
Captain Miller
боевик, приключения, драма
2023, Индия
8
Отважный Сэм
Sam Bahadur
биография, драма, военный
2023, Индия
Смотреть трейлер
7.6
Дьявол
Devil
боевик, драма, триллер
2023, Индия
7.4
Битва при Сарагахри
Kesari
боевик, драма, военный, исторический
2019, Индия
Смотреть трейлер
Показать еще
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить