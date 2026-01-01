Кэрри Энн Инаба

Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки

Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов

Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков

Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»

«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала

Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери

«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься

Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли

Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)

«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»