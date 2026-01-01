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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Николай Денисов
Mykola Denysov
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Персоны
Николай Денисов
Николай Денисов
Mykola Denysov
Дата рождения
12 сентября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
(1980)
7.3
Ника
(2022)
7.0
Баламут
(1978)
Фильмография Николай Денисов
Женщина в белом
мелодрама, детектив
2026, Россия
Жилищный вопрос
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Зацепка
детектив
2022, Россия
7.3
Ника
Nika
драма, биография
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Улица Победителей
2016, Россия
Сыщик Самоваров
детектив
2011, Россия
6.6
Земля людей
Zemlya lyudey
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Приключения на хуторке близ Диканьки
Priklyucheniya na khutore bliz Dikanki
семейный, приключения
2008, Россия
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Другие проекты Николай Денисов
16+
Любовь и голуби
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