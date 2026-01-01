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Шон Джилдер
Sean Gilder
Киноафиша
Персоны
Шон Джилдер
Шон Джилдер
Sean Gilder
Дата рождения
1 марта 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Последнее королевство
(2015)
8.3
Атланта
(2016)
8.2
Национальный театр: Дорогая Англия
(2024)
Фильмография Шон Джилдер
Звездный городок
фантастика, триллер
2026, США
Единственный свидетель
драма, криминал
2026, Великобритания
7.3
Паршивые овцы
Bad Apples
комедия, детектив, триллер
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
6.6
Мэри и Джордж
драма, исторический, мини-сериал
2024, Великобритания
8.2
Национальный театр: Дорогая Англия
National Theatre Live: Dear England
2024, Великобритания
6.3
Голодный акр
Starve Acre
ужасы, драма
2023, Великобритания
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5.6
Гробовщик
The Undertaker
триллер
2023, Великобритания
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7.1
The Road Dance
The Road Dance
драма
2021, Великобритания / США
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