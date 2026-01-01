Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Ной Кершисник
Noah Kershisnik
Киноафиша
Персоны
Ной Кершисник
Ной Кершисник
Noah Kershisnik
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Убийство двух любовников
(2020)
6.2
Эвакуация
(2021)
5.8
Шесть дней в августе
(2024)
Фильмография Ной Кершисник
4.6
Ночь гризли
Grizzly Night
драма
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Шесть дней в августе
Six Days in August
исторический
2024, Канада / США
6.2
Эвакуация
Recovery
драма
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Убийство двух любовников
The Killing of Two Lovers
драма
2020, США
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