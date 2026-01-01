Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Авинаш Тивари
Avinash Tiwary
Киноафиша
Персоны
Авинаш Тивари
Авинаш Тивари
Avinash Tiwary
Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Полиция: Штат Бихар
(2022)
7.6
Мадгаон Экспресс
(2024)
6.6
Призрак в кронах деревьев
(2020)
Фильмография Авинаш Тивари
Актер
4
6.4
О’Ромео
O' Romeo
боевик, криминал, драма
2026, Индия
7.6
Мадгаон Экспресс
Madgaon Express
комедия, драма
2024, Индия
8.1
Полиция: Штат Бихар
драма, боевик, криминал
2022, США/Индия
6.6
Призрак в кронах деревьев
Bulbbul
драма, ужасы, мистика
2020, Индия
