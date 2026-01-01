Оповещения от Киноафиши
Авинаш Тивари
Авинаш Тивари Avinash Tiwary
Авинаш Тивари

Авинаш Тивари

Avinash Tiwary

Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Полиция: Штат Бихар 8.1
Полиция: Штат Бихар (2022)
Мадгаон Экспресс 7.6
Мадгаон Экспресс (2024)
Призрак в кронах деревьев 6.6
Призрак в кронах деревьев (2020)

Фильмография Авинаш Тивари

Жанр
Год
О’Ромео 6.4
О’Ромео O' Romeo
боевик, криминал, драма 2026, Индия
Смотреть трейлер
Мадгаон Экспресс 7.6
Мадгаон Экспресс Madgaon Express
комедия, драма 2024, Индия
Смотреть трейлер
Полиция: Штат Бихар 8.1
Полиция: Штат Бихар
драма, боевик, криминал 2022, США/Индия
Призрак в кронах деревьев 6.6
Призрак в кронах деревьев Bulbbul
драма, ужасы, мистика 2020, Индия
