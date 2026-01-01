Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Массимо Вентурьелло
Massimo Venturiello
Массимо Вентурьелло
Massimo Venturiello
Дата рождения
4 августа 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Грация
(2025)
6.7
Доброе утро, Вавилон
(1987)
5.9
Автостоп
(1991)
Фильмография Массимо Вентурьелло
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
1991
1987
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.4
Грация
La grazia
драма
2025, Италия
Смотреть трейлер
5.9
Автостоп
L'autostop
комедия, драма
1991, СССР / Италия / Швейцария
6.7
Доброе утро, Вавилон
Good morning, Babylon
драма, мелодрама
1987, Италия / Франция / США
