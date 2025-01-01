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Евгений Банифатов
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Евгений Банифатов

Дата рождения
10 ноября 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Жлобин, Беларусь

Биография Евгения Банифатова

Евгений Александрович Банифатов — актёр театра и кино. Родился 10 ноября 1989 года в Жлобине, Гомельская область.

Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова в 2009 году (курс Григория Аредакова), а в 2013 — Театральный институт им. Б. Щукина (курс Натальи Павленковой).

Работал в Саратовском театре драмы и Московском драматическом театре им. Рубена Симонова. Играл в спектаклях «Валентин и Валентина», «Голый король», «Билокси Блюз», «Игроки», «Маленькие трагедии 2к30». С 2023 года — актёр Московского театра комедии, исполняет роль Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита».

В кино дебютировал в фильме «Верное средство». Известен по ролям в сериалах «Молодёжка», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Зайцев +1», «Склифосовский» и других.

Фильмография Евгения Банифатова

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