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Фильмография
Шебли Ньяварани
Shebly Niavarani
Киноафиша
Персоны
Шебли Ньяварани
Шебли Ньяварани
Shebly Niavarani
Дата рождения
7 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Матушка Гусыня
(2015)
7.5
Настоящие люди
(2012)
6.1
Медвежонок Бамси и замок разбойников
(2014)
Фильмография Шебли Ньяварани
5.2
Красная маска. Настольная книга супергероя
Handbok för superhjältar
приключения, анимация, семейный
2025, Швеция
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5.1
Monky
Monky
комедия, драма, семейный
2017, Швеция
7.6
Матушка Гусыня
драма, криминал, триллер
2015, Швеция
6.1
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Bamse och tjuvstaden
анимация, мюзикл, приключения
2014, Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Настоящие люди
драма, фантастика
2012, Швеция
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