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Шебли Ньяварани
Шебли Ньяварани Shebly Niavarani
Киноафиша Персоны Шебли Ньяварани

Шебли Ньяварани

Shebly Niavarani

Дата рождения
7 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Матушка Гусыня 7.6
Матушка Гусыня (2015)
Настоящие люди 7.5
Настоящие люди (2012)
Медвежонок Бамси и замок разбойников 6.1
Медвежонок Бамси и замок разбойников (2014)

Фильмография Шебли Ньяварани

Красная маска. Настольная книга супергероя 5.2
Красная маска. Настольная книга супергероя Handbok för superhjältar
приключения, анимация, семейный 2025, Швеция
Смотреть трейлер
Monky 5.1
Monky Monky
комедия, драма, семейный 2017, Швеция
Матушка Гусыня 7.6
Матушка Гусыня
драма, криминал, триллер 2015, Швеция
Медвежонок Бамси и замок разбойников 6.1
Медвежонок Бамси и замок разбойников Bamse och tjuvstaden
анимация, мюзикл, приключения 2014, Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
Настоящие люди 7.5
Настоящие люди
драма, фантастика 2012, Швеция
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