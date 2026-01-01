Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Минита Ганди
Minita Gandhi
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Персоны
Минита Ганди
Минита Ганди
Minita Gandhi
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Парни из Дели
(2025)
6.2
Снова и снова
(2025)
Фильмография Минита Ганди
7.1
Парни из Дели
комедия, криминал
2025, США
6.2
Снова и снова
Redux Redux
боевик, приключения, криминал
2025, США
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