Николай Коляда

Николай Владимирович Коляда (1957–2026) — российский драматург, режиссёр, актёр, прозаик и педагог, основатель и художественный руководитель «Коляда-театра», один из создателей уральской школы драматургии. Заслуженный деятель искусств РФ.

Родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Костанайской области. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и начал работать актёром Свердловского академического театра драмы. После службы в армии вернулся в театр и занялся литературой. В 1982 году опубликовал первый рассказ, а вскоре написал первую пьесу. В 1989 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

С конца 1980-х Коляда совмещал драматургию с режиссурой. В 1988 году поставил свой первый спектакль — «Девять белых хризантем». В 1994 году начал преподавать драматургию в Екатеринбургском театральном институте, где сформировал собственную школу. Среди его учеников — Олег Богаев, Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Ринат Ташимов и другие известные драматурги. Это направление впоследствии получило название «уральская школа драматургии».

В 2001 году Коляда основал «Коляда-театр» в Екатеринбурге, став его художественным руководителем. Театр стал площадкой для постановок его пьес и произведений учеников, а также современной и классической драматургии. В 2009 году Коляда создал Центр современной драматургии, посвящённый театральным экспериментам молодых авторов.

Коляда написал более 100 пьес, многие из которых поставлены в театрах России и других стран и переведены на несколько десятков языков. Он также занимался литературной и журналистской деятельностью, вёл телевизионные программы, был главным редактором журнала «Урал».

С 2022 года Коляда был доцентом Екатеринбургского театрального института, с 2023 года — профессором. Умер 2 марта 2026 года в Екатеринбурге в возрасте 68 лет.