Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Николай Коляда
Николай Коляда Nikolay Kolyada
Киноафиша Персоны Николай Коляда

Николай Коляда

Nikolay Kolyada

Дата рождения
3 декабря 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 марта 2026
Место рождения
Пресногорьковка, Кустанайская область, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Биография Николая Коляды

Николай Владимирович Коляда (1957–2026) — российский драматург, режиссёр, актёр, прозаик и педагог, основатель и художественный руководитель «Коляда-театра», один из создателей уральской школы драматургии. Заслуженный деятель искусств РФ.

Родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Костанайской области. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и начал работать актёром Свердловского академического театра драмы. После службы в армии вернулся в театр и занялся литературой. В 1982 году опубликовал первый рассказ, а вскоре написал первую пьесу. В 1989 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

С конца 1980-х Коляда совмещал драматургию с режиссурой. В 1988 году поставил свой первый спектакль — «Девять белых хризантем». В 1994 году начал преподавать драматургию в Екатеринбургском театральном институте, где сформировал собственную школу. Среди его учеников — Олег Богаев, Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Ринат Ташимов и другие известные драматурги. Это направление впоследствии получило название «уральская школа драматургии».

В 2001 году Коляда основал «Коляда-театр» в Екатеринбурге, став его художественным руководителем. Театр стал площадкой для постановок его пьес и произведений учеников, а также современной и классической драматургии. В 2009 году Коляда создал Центр современной драматургии, посвящённый театральным экспериментам молодых авторов.

Коляда написал более 100 пьес, многие из которых поставлены в театрах России и других стран и переведены на несколько десятков языков. Он также занимался литературной и журналистской деятельностью, вёл телевизионные программы, был главным редактором журнала «Урал».

С 2022 года Коляда был доцентом Екатеринбургского театрального института, с 2023 года — профессором. Умер 2 марта 2026 года в Екатеринбурге в возрасте 68 лет.

Популярные фильмы

Тюльпаны 6.8
Тюльпаны (2026)
Петровы в гриппе 6.8
Петровы в гриппе (2021)
Легенды наших предков 6.7
Легенды наших предков (2025)

Фильмография Николая Коляды

Тюльпаны 6.8
Тюльпаны Tyul'pany
комедия, мелодрама 2026, Россия
Смотреть трейлер
Легенды наших предков 6.7
Легенды наших предков Legendy nashikh predkov
фэнтези, приключения, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Исчезнувший велосипедист Ischeznuvshiy velosipedist
детектив, комедия 2023, Россия
Петровы в гриппе 6.8
Петровы в гриппе Petrovy v grippe
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
Смотреть трейлер Рецензия
Последняя «Милая Болгария» 6.6
Последняя «Милая Болгария» Poslednyaya milaya Bolgariya
мистика, детектив 2018, Россия
Кроткая 6.4
Кроткая Krotkaya / A Gentle Creature
драма 2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще

Творческий путь Николая Коляды

Николай Коляда прошёл долгий путь от сельского парня до создателя всемирно известного театра. В этом тексте мы расскажем о его биографии и о том, как складывалась его творческая карьера.

Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России

Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России

Другие проекты Николая Коляды
Два плюс два
18+

Два плюс два

Билеты
Сценарий безалкогольной свадьбы
18+

Сценарий безалкогольной свадьбы

Билеты
Слуга двух господ
18+

Слуга двух господ

Билеты
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше