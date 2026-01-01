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Михаил Владимиров
Mikhail Vladimirov
Киноафиша
Персоны
Михаил Владимиров
Михаил Владимиров
Mikhail Vladimirov
Дата рождения
28 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
В каком театре играет
Театр Сатиры
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Популярные фильмы
8.1
ДМБ
(2000)
7.4
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(2005)
7.1
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(2001)
Фильмография Михаил Владимиров
6
Заговоренный
военный, драма, мини-сериал
2024, Россия
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5.6
Обмен
Obmen
комедия, драма, короткометражный
2017, Россия
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5.7
Московская борзая
детектив
2015, Россия
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комедия, криминал
2015, Россия
Кровь с молоком
Krov' s molokom
комедия, мелодрама
2014, Россия
2.3
Большая ржака!
Bolshaya rzhaka
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
2
А мама лучше!
A mama luchshe!
мелодрама, комедия
2010, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Когда мы были счастливы
драма, мини-сериал
2009, Россия
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Другие проекты Михаил Владимиров
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