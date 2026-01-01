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Юрий Норштейн
Yuri Norstein
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Юрий Норштейн
Юрий Норштейн
Yuri Norstein
Дата рождения
15 сентября 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Андреевка, Пензенская область, СССР
Популярные фильмы
8.1
Сказка сказок
(1979)
8.0
Ежик в тумане
(1975)
7.2
Лиса и заяц
(1973)
Фильмография Юрий Норштейн
ИНопланетЯНе
анимация, детский
2016, Россия
8.1
Сказка сказок
Skazka skazok
анимация, короткометражный
1979, СССР
8
Ежик в тумане
Yozhik v tumane
детский
1975, СССР
7.1
Цапля и журавль
Tsaplya i zhuravl
анимация
1974, СССР
7.3
Лиса и заяц
Lisa i zayats
анимация
1973, СССР
6.9
Сеча при Керженце
Secha pri Kerzhentse
анимация, короткометражный
1971, СССР
5.4
Дети и спички
Deti i spichki
анимация
1969, СССР
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Новости о Юрий Норштейн
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