Эмма Хувер

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)