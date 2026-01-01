Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Щим Ын-гён
Shim Eun-kyung
Киноафиша
Персоны
Щим Ын-гён
Щим Ын-гён
Shim Eun-kyung
Дата рождения
31 мая 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Рост
161 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Маскарад
(2012)
7.8
Хван Джин-и
(2006)
7.4
Игра на деньги
(2020)
Фильмография Щим Ын-гён
Как стать домовладельцем в Корее
криминал, комедия, триллер, мини-сериал, дорама
2026, Южная Корея
6.8
Два сезона, два незнакомца
Tabi to Hibi
драма
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.4
Игра на деньги
драма, криминал, дорама
2020, Южная Корея
5.8
Сад камелий
Tsubaki no sono
драма
2020, Япония
6
Телекинез
Yeomryeok
комедия, фэнтези
2017, Южная Корея
6.9
Подставной город
Jojakdoen dosi
боевик, криминал, триллер
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Станция «Сеул»
Seoulyeok
ужасы, драма
2016, Южная Корея
7.2
Мисс Бабуля
Susanghan geunyeo
комедия, фэнтези, музыка
2014, Южная Корея
Показать еще
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить