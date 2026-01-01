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Фильмография
Юко Араки
Yuko Araki
Киноафиша
Персоны
Юко Араки
Юко Араки
Yuko Araki
Дата рождения
15 декабря 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Тиёда, Япония
Рост
165 см
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Роппонги класс
(2022)
6.2
Код «Синий»
(2018)
6.0
Ранее сохраненная версия
(2024)
Фильмография Юко Араки
S&X
мелодрама, комедия
2026, Япония
6
Ранее сохраненная версия
Previously Saved Version
мелодрама, триллер
2024, Япония
5.3
Красная Шапочка находит труп
Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau
приключения, комедия, криминал
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Роппонги класс
драма, мини-сериал, дорама
2022, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Код «Синий»
Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
драма
2018, Япония
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