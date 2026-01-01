Лорен Кастер

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут

Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче

Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом

Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь

Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь

«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3

«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься

1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок

«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»