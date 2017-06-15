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Алексей Баталов
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
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Алексей Баталов
Aleksey Batalov
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Дата рождения
20 ноября 1928
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 июня 2017
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алексей Баталов
Родился 20 ноября 1928 года. Владимир, СССР (Россия).
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Фильмография Алексей Баталов
Гора самоцветов
анимация, сказка, семейный
2006, Россия
6.0
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
мюзикл, комедия
2006, Россия
3.0
Ключи от времени
анимация, семейный, фэнтези
2004, Россия
6.0
Похороны Сталина
драма, мелодрама
1990, СССР
6.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
анимация
1987, СССР
7.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1
анимация
1987, СССР
7.0
Досье человека в «Мерседесе»
боевик
1986, СССР
5.0
Зонтик для новобрачных
мелодрама, драма
1986, СССР
6.0
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На 89-м жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов
Актер и режиссер Алексей Баталов, народный артист СССР, знакомый зрителям по фильмам «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Три толстяка»,
Написать
15 июня 2017 10:32
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У Баталова нашлись внебрачные дети-близнецы в Италии
По мнению актера, этой новостью пытались разрушить его брак.
Написать
17 мая 2022 14:55
Возмутил чиновников: Баталов выдал пикантный факт о Меньшове
Незадолго до смерти актер поделился любопытными подробностями съемок.
Написать
17 апреля 2022 13:11
Сколько лет было актерам в фильме «Москва слезам не верит»?
Не все актеры соответствовали возрасту, сыгранных ими персонажей.
Написать
25 ноября 2021 13:29
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