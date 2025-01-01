Меню
Джош Грелл Jessie Grelle
Киноафиша Персоны Джош Грелл

Джош Грелл

Jessie Grelle

Дата рождения
2 ноября 1985
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Clifton, США

Популярные фильмы

Волчьи дети Амэ и Юки 8.1
Волчьи дети Амэ и Юки (2012)
Инициал Ди: Стадия третья 7.8
Инициал Ди: Стадия третья (2001)
Восточный Эдем. Потерянный рай 6.9
Восточный Эдем. Потерянный рай (2010)

Фильмография Джош Грелл

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 3 Сериалы 6 Актер 5 Сценарист 4
Свиной рамэн из Хакаты
Свиной рамэн из Хакаты
боевик, аниме 2018, Япония
Рыцари и магия
Рыцари и магия
приключения, аниме , фэнтези 2017, Япония
Шарлотта
Шарлотта
приключения, аниме 2015, Япония
Токийский гуль
Токийский гуль
драма, аниме , ужасы 2014, Япония
Рандеву с жизнью
Рандеву с жизнью
комедия, боевик, аниме , мелодрама 2013, Япония
Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме 2012, Япония
Волчьи дети Амэ и Юки 8.1
Волчьи дети Амэ и Юки Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме 2012, Япония
Смотреть трейлер
Восточный Эдем. Потерянный рай 6.9
Восточный Эдем. Потерянный рай Eden of the East: Paradise Lost
аниме , детектив 2010, Япония
Инициал Ди: Стадия третья 7.8
Инициал Ди: Стадия третья Initial D: Third Stage
боевик, анимация, мелодрама, аниме 2001, Япония
