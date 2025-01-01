Меню
О персоне
Фильмография
Джош Грелл
Jessie Grelle
Джош Грелл
Jessie Grelle
Дата рождения
2 ноября 1985
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Clifton, США
Популярные фильмы
8.1
Волчьи дети Амэ и Юки
(2012)
7.8
Инициал Ди: Стадия третья
(2001)
6.9
Восточный Эдем. Потерянный рай
(2010)
Фильмография Джош Грелл
Свиной рамэн из Хакаты
боевик, аниме
2018, Япония
Рыцари и магия
приключения, аниме , фэнтези
2017, Япония
Шарлотта
приключения, аниме
2015, Япония
Токийский гуль
драма, аниме , ужасы
2014, Япония
Рандеву с жизнью
комедия, боевик, аниме , мелодрама
2013, Япония
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме
2012, Япония
8.1
Волчьи дети Амэ и Юки
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Восточный Эдем. Потерянный рай
Eden of the East: Paradise Lost
аниме , детектив
2010, Япония
7.8
Инициал Ди: Стадия третья
Initial D: Third Stage
боевик, анимация, мелодрама, аниме
2001, Япония
