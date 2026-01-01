Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Зимарина
Киноафиша Персоны Юлия Зимарина

Юлия Зимарина

Популярные фильмы

Ждули 0.0
Ждули (2023)

Фильмография Юлия Зимарина

Ждули
Ждули
телешоу 2023, Россия
Показать еще
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше