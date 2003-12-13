Оповещения от Киноафиши
Мейси Стелла
Maisy Stella
Мейси Стелла
Maisy Stella
Дата рождения
13 декабря 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Нэшвилл
(2012)
7.1
Моя старая задница
(2024)
6.3
Спасите наше завтра
(2014)
Фильмография Мейси Стелла
6
Flowervale Street
Flowervale Street
детектив, триллер
2026, США
7.1
Моя старая задница
My Old Ass
комедия
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
6.2
Стоя на плечах у кошечек
Standing on the Shoulders of Kitties
комедия, музыка
2024, Канада
6.3
Спасите наше завтра
документальный, семейный
2014, США
7.6
Нэшвилл
драма, мюзикл, мелодрама
2012, США
Life Is Strange
фантастика, драма
, США
Новости о Мейси Стелла
