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Эммануэль Рестрепо
Emmanuel Restrepo
Киноафиша
Персоны
Эммануэль Рестрепо
Эммануэль Рестрепо
Emmanuel Restrepo
Дата рождения
1 января 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
В первый раз
(2023)
5.9
Сюзана и Эльвира: без плана Б
(2026)
Фильмография Эммануэль Рестрепо
5.9
Сюзана и Эльвира: без плана Б
Susana y Elvira: Sin plan B
комедия, драма, мелодрама
2026, Колумбия
Смотреть трейлер
7.5
В первый раз
драма, мелодрама, мини-сериал
2023, Колумбия
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