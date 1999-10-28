Дарья Кукарских

Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере фильма «Авиатор»
Дарья Денисовна Кукарских — российская актриса театра и кино. Родилась 28 октября 1999 года в Санкт-Петербурге.
Окончила РГИСИ (курс Исаака Штокбанта), с студенческих лет служит в театре «Буфф».
Дебютировала в 17 лет в главной роли в мелодраме «Там, где нас нет». Снималась в сериалах «Великолепная пятерка», «Вертинский», «Тайны следствия», «Даркнет». Прорывом стала роль в историческом детективе «Красный Яр» (2022), где Кукарских сыграла на французском языке и участвовала в экспедиционных съемках в Сибири. В 2023 году исполнила главные роли в проектах «Танцы в темноте», «Осторожно — любовь», «Белый список», «Праведник», «Книжная девочка» и продолжении «Филина».