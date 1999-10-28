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Дарья Кукарских
Киноафиша Персоны Дарья Кукарских

Дарья Кукарских

Дата рождения
28 октября 1999
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион

Биография Дарьи Кукарских

Дарья Денисовна Кукарских — российская актриса театра и кино. Родилась 28 октября 1999 года в Санкт-Петербурге.

Окончила РГИСИ (курс Исаака Штокбанта), с студенческих лет служит в театре «Буфф».

Дебютировала в 17 лет в главной роли в мелодраме «Там, где нас нет». Снималась в сериалах «Великолепная пятерка», «Вертинский», «Тайны следствия», «Даркнет». Прорывом стала роль в историческом детективе «Красный Яр» (2022), где Кукарских сыграла на французском языке и участвовала в экспедиционных съемках в Сибири. В 2023 году исполнила главные роли в проектах «Танцы в темноте», «Осторожно — любовь», «Белый список», «Праведник», «Книжная девочка» и продолжении «Филина».

Популярные фильмы

0.0
Город Брежнев
0.0
Дождь на исходе лета (2024)
Ивушка плакучая 0.0
Ивушка плакучая (2024)

Фильмография Дарьи Кукарских

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актриса 8
Таганрог
Таганрог
военный, драма 2025, Россия
Дождь на исходе лета
драма 2024, Россия
Ивушка плакучая
Ивушка плакучая
мелодрама 2024, Россия
Красный Яр
Красный Яр
драма, мистика, исторический 2023, Россия
Танцы в темноте
Танцы в темноте
мелодрама, детектив 2023, Россия
Книжная девочка
Книжная девочка
мелодрама 2023, Россия
Танцы на песке
Танцы на песке
драма, детектив 2020, Россия
Город Брежнев
драма, исторический , Россия
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