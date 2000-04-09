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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Чэнь Фэйюй
Chen Feiyu
Киноафиша
Персоны
Чэнь Фэйюй
Чэнь Фэйюй
Chen Feiyu
Дата рождения
9 апреля 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
США, США
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Заводила и принцесса
(2022)
0.0
История любви в 1970-х
(2026)
Фильмография Чэнь Фэйюй
История любви в 1970-х
драма, мелодрама, дорама
2026, Китай
8.1
Заводила и принцесса
мелодрама, дорама
2022, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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