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Фильмография
Эла Вельден
Ela Velden
Киноафиша
Персоны
Эла Вельден
Эла Вельден
Ela Velden
Дата рождения
25 июля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Керетаро, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Поддаться искушению
(2017)
6.5
Запретная тропа
(2023)
0.0
Моя соперница
(2026)
Фильмография Эла Вельден
Моя соперница
мелодрама, драма
2026, Мексика
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Запретная тропа
драма, мелодрама
2023, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Поддаться искушению
драма
2017, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Просыпаться с тобой
драма, мелодрама
2016, Мексика
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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