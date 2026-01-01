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Эла Вельден Ela Velden
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Эла Вельден

Ela Velden

Дата рождения
25 июля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Керетаро, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Поддаться искушению 7.6
Поддаться искушению (2017)
Запретная тропа 6.5
Запретная тропа (2023)
Моя соперница 0.0
Моя соперница (2026)

Фильмография Эла Вельден

Моя соперница
Моя соперница
мелодрама, драма 2026, Мексика
Запретная тропа 6.5
Запретная тропа
драма, мелодрама 2023, Мексика
Поддаться искушению 7.6
Поддаться искушению
драма 2017, Мексика
Просыпаться с тобой
Просыпаться с тобой
драма, мелодрама 2016, Мексика
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