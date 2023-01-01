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Борис Андреев
Борис Андреев Boris Andreyev
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Борис Андреев

Boris Andreyev

Дата рождения
9 февраля 1915
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
25 апреля 1982
Карьера
Актер
Место рождения
Саратов, Россия

Популярные фильмы

Профессия — киноактер
Профессия — киноактер (1979)
9.230769
Мешок яблок
Мешок яблок (1974)
8.1
Слезы капали
Слезы капали (1982)
7.928571

Фильмография Борис Андреев

Жанр
Год
Все 33 Фильмы 33 Актер 33
Слезы капали 7.9
Слезы капали Tears Were Falling
комедия, драма, сказка 1982, СССР
Профессия — киноактер 9.2
Профессия — киноактер
документальный 1979, СССР
Первый рейс 6.6
Первый рейс Pervyy reys
драма 1976, СССР
На край света… 6.6
На край света…
мелодрама 1975, СССР
Назначаешься внучкой 7
Назначаешься внучкой Назначаешься внучкой
военный 1975, СССР
Молодильные яблоки 7.3
Молодильные яблоки Rejuvenating apples
анимация 1974, СССР
Мешок яблок 8.1
Мешок яблок A bag of apples
анимация 1974, СССР
Остров сокровищ 7.2
Остров сокровищ
приключения, детский 1971, СССР
День ангела 7.1
День ангела
драма, боевик 1968, СССР
На диком бреге 6.5
На диком бреге
драма 1966, СССР
Над нами Южный крест 6.6
Над нами Южный крест Nad nami Yuzhnyy Krest
драма 1965, СССР
Смотрите за 1
Оптимистическая трагедия 6.7
Оптимистическая трагедия
военный, драма 1963, СССР
Онлайн
Путь к причалу 7.2
Путь к причалу
драма 1962, СССР
Повесть пламенных лет 6.8
Повесть пламенных лет
драма, военный 1960, СССР
Хмурое утро 7.4
Хмурое утро
драма 1959, СССР
Жестокость 7.6
Жестокость Zhestokost
криминал, драма 1959, СССР
Илья Муромец 6.1
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
Билеты
Старые знакомые 6.9
Старые знакомые Old friends
короткометражный, анимация 1956, СССР
Большая семья 7
Большая семья
драма 1954, СССР
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 7.1
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
анимация 1953, СССР
Максимка 7.5
Максимка
приключения, детский 1952, СССР
Смотрите за 1
Валидуб 6.9
Валидуб
анимация, короткометражный 1952, СССР
6.9
Встреча на Эльбе
военный 1949, СССР
Падение Берлина 7
Падение Берлина
военный, драма 1949, СССР
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