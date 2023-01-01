Борис Андреев

Слезы капали Tears Were Falling
комедия, драма, сказка 1982, СССР
Профессия — киноактер
документальный 1979, СССР
Первый рейс Pervyy reys
драма 1976, СССР
На край света…
мелодрама 1975, СССР
Назначаешься внучкой Назначаешься внучкой
военный 1975, СССР
Молодильные яблоки Rejuvenating apples
анимация 1974, СССР
Мешок яблок A bag of apples
анимация 1974, СССР
Остров сокровищ
приключения, детский 1971, СССР
День ангела
драма, боевик 1968, СССР
На диком бреге
драма 1966, СССР
Над нами Южный крест Nad nami Yuzhnyy Krest
драма 1965, СССР
Оптимистическая трагедия
военный, драма 1963, СССР
Путь к причалу
драма 1962, СССР
Повесть пламенных лет
драма, военный 1960, СССР
Хмурое утро
драма 1959, СССР
Жестокость Zhestokost
криминал, драма 1959, СССР
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
Старые знакомые Old friends
короткометражный, анимация 1956, СССР
Большая семья
драма 1954, СССР
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
анимация 1953, СССР
Встреча на Эльбе
военный 1949, СССР
Падение Берлина
военный, драма 1949, СССР