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Элиза Мартиросова
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Элиза Мартиросова

Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Маракуда 5.4
Маракуда (2025)
Цветняшки 0.0
Цветняшки (2021)
Капитан Невельской и земли Черного дракона 0.0
Капитан Невельской и земли Черного дракона (2026)

Фильмография Элиза Мартиросова

Капитан Невельской и земли Черного дракона
Капитан Невельской и земли Черного дракона
анимация 2026, Россия
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Билеты
Маракуда 5.4
Маракуда Marakuda
анимация 2025, Россия
Смотреть трейлер
Цветняшки
Цветняшки
детский, мюзикл 2021, Россия
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