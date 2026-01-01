Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Элиза Мартиросова
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Элиза Мартиросова
Элиза Мартиросова
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
5.4
Маракуда
(2025)
0.0
Цветняшки
(2021)
0.0
Капитан Невельской и земли Черного дракона
(2026)
Билеты
Фильмография Элиза Мартиросова
Капитан Невельской и земли Черного дракона
анимация
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
5.4
Маракуда
Marakuda
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
Цветняшки
детский, мюзикл
2021, Россия
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