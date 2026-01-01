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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эмин Гюненч
Emin Günenç
Киноафиша
Персоны
Эмин Гюненч
Эмин Гюненч
Emin Günenç
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Между
(2025)
7.2
Красная комната
(2020)
3.8
Мачеха
(2023)
Фильмография Эмин Гюненч
8.1
Между
драма, мелодрама
2025, Турция
3.8
Мачеха
драма
2023, Турция
7.2
Красная комната
драма
2020, Турция
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