Мари Хошино
Mari Hoshino
Киноафиша
Персоны
Мари Хошино
Мари Хошино
Mari Hoshino
Дата рождения
27 июля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Kamifukuoka, Япония
Рост
156 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Надувная кукла
(2009)
6.1
Инфекция
(2004)
Фильмография Мари Хошино
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2009
2004
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.2
Надувная кукла
Air doll / Kûki ningyô
драма
2009, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Инфекция
Kansen
ужасы
2004, Япония
