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Нина Баркер-Фрэнсис Nina Barker-Francis
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Нина Баркер-Фрэнсис

Nina Barker-Francis

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Герой триллеров

Популярные фильмы

Дом дракона 7.5
Дом дракона (2022)
Пиарщица 7.1
Пиарщица (2019)
Король Волк 6.2
Король Волк (2025)

Фильмография Нина Баркер-Фрэнсис

Король Волк 6.3
Король Волк
приключения, фэнтези 2025, Великобритания
Пристань 6.2
Пристань
криминал, триллер, мини-сериал 2024, Великобритания
Лунная гавань 5.4
Лунная гавань
фантастика, триллер 2022, США
Дом дракона 7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
Пиарщица 7.1
Пиарщица
драма, комедия 2019, США
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