Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нина Баркер-Фрэнсис
Nina Barker-Francis
Киноафиша
Персоны
Нина Баркер-Фрэнсис
Нина Баркер-Фрэнсис
Nina Barker-Francis
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Дом дракона
(2022)
7.1
Пиарщица
(2019)
6.2
Король Волк
(2025)
Фильмография Нина Баркер-Фрэнсис
6.3
Король Волк
приключения, фэнтези
2025, Великобритания
6.2
Пристань
криминал, триллер, мини-сериал
2024, Великобритания
5.4
Лунная гавань
фантастика, триллер
2022, США
7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези
2022, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.1
Пиарщица
драма, комедия
2019, США
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