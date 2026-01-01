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Чон Но-мин No-min Jeon
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Чон Но-мин

No-min Jeon

Дата рождения
28 августа 1966 Празднует день рождения сегодня
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Инчхон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

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Назад в прошлое: 9 шансов все изменить (2013)
Доктор Е Хан 7.8
Доктор Е Хан (2019)

Фильмография Чон Но-мин

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Доктор Шин
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драма, триллер, мини-сериал, дорама 2022, Южная Корея
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Любовь по закону
мелодрама, комедия, дорама 2022, Южная Корея
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Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама 2017, Южная Корея
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драма, комедия, мелодрама, дорама 2016, Южная Корея
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