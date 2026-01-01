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О персоне
Фильмография
Чон Но-мин
No-min Jeon
Киноафиша
Персоны
Чон Но-мин
Чон Но-мин
No-min Jeon
Дата рождения
28 августа 1966
Празднует день рождения сегодня
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Инчхон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Королева Сондок
(2009)
8.0
Назад в прошлое: 9 шансов все изменить
(2013)
7.8
Доктор Е Хан
(2019)
Фильмография Чон Но-мин
Доктор Шин
драма, фэнтези, триллер, дорама
2026, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Убийственные каблучки
драма, триллер, мини-сериал, дорама
2022, Южная Корея
7.1
Любовь по закону
мелодрама, комедия, дорама
2022, Южная Корея
6.5
Любовь… А также брак и развод
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.8
Доктор Е Хан
драма, детектив, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7
Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама
2017, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Правитель: Хозяин маски
драма, исторический, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Шоумен
драма, комедия, мелодрама, дорама
2016, Южная Корея
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