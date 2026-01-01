Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Дата рождения
16 сентября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Криминальная Россия
(1995)
7.1
Лесная царевна
(2005)
6.3
Моя мама против
(2015)
Фильмография Александр Басов
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Сказка
Год
Все
2023
2019
2015
2011
2005
1995
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Продюсер
1
Режиссер
4
Сценарист
2
Актер
1
Отель для двоих
мелодрама
2023, Россия
5.6
Японский Бог
God of Japan
драма, детектив
2019, Россия
6.3
Моя мама против
драма, мелодрама
2015, Россия
4.3
Салями
драма, комедия, мелодрама
2011, Россия
7.1
Лесная царевна
Lesnaya tsarevna
сказка
2005, Россия
8.1
Криминальная Россия
документальный, криминал
1995, Россия
