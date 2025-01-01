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Алина Покровская
Алина Покровская Alina Pokrovskaya
Киноафиша Персоны Алина Покровская

Алина Покровская

Alina Pokrovskaya

Дата рождения
29 февраля 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рыбы

Биография Алины Покровской

Алина Станиславовна Покровская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, член Союза театральных деятелей России.

Родилась 29 февраля 1940 года в городе Сталино (ныне Донецк), в УССР. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Л. А. Волкова).

С 1961 года служит в Центральном академическом театре Российской армии.

Популярные фильмы

Офицеры 8.0
Офицеры (1971)
Трое в лодке, не считая собаки 7.0
Трое в лодке, не считая собаки (1979)
Государственный преступник 6.9
Государственный преступник (1964)

Фильмография Алины Покровской

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актриса 4
Великан – эгоист 6.1
Великан – эгоист Velikan-egoist
анимация 1982, СССР
Трое в лодке, не считая собаки 7
Трое в лодке, не считая собаки Troe v lodke, ne schitaya sobaki
комедия, мюзикл 1979, СССР
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Офицеры 8
Офицеры Ofitsery
драма, мелодрама 1971, СССР
Смотреть трейлер
Государственный преступник 6.9
Государственный преступник Gosudarstvennyy prestupnik
драма 1964, СССР
Новости личной жизни Алине Покровской
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