Алина Покровская

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Алина Станиславовна Покровская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, член Союза театральных деятелей России.
Родилась 29 февраля 1940 года в городе Сталино (ныне Донецк), в УССР. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Л. А. Волкова).
С 1961 года служит в Центральном академическом театре Российской армии.