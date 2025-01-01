Алина Покровская

Алина Станиславовна Покровская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, член Союза театральных деятелей России.

Родилась 29 февраля 1940 года в городе Сталино (ныне Донецк), в УССР. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Л. А. Волкова).

С 1961 года служит в Центральном академическом театре Российской армии.