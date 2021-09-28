Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Пороховщиков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 января 1939
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 апреля 2012
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Пороховщиков
Родился 31 января 1939 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александр Пороховщиков
День зависимости
приключения
2009, Россия / Украина
0.0
Право на Надежду
мелодрама
2008, Украина
5.0
Белая медведица
боевик, мелодрама
2008, Россия
0.0
Софи
мелодрама, детский, сказка, семейный
2007, Россия
0.0
Чердачная история
мелодрама, драма
2004, Россия
5.0
Наследник
драма
2002, Россия
4.0
Женщин обижать не рекомендуется
мелодрама, драма
2000, Россия
5.0
Ворошиловский стрелок
криминал, драма
1999, Россия
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Проклова раскрыла интимный секрет покойного Пороховщикова
Актриса назвала коллегу человеком высоких идей, исключительным и не похожим на других людей.
Написать
28 сентября 2021 12:59
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»