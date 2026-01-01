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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мартин Мышичка
Martin Myšička
Киноафиша
Персоны
Мартин Мышичка
Мартин Мышичка
Martin Myšička
Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Пршибрам, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Карамазовы
(2008)
7.5
В неведении
(2019)
7.2
Лабиринт
(2015)
Фильмография Мартин Мышичка
5.9
Princess Stella
Princezna stokrat jinak
приключения, комедия, семейный
2026, Чехия
6.8
Под парусом
Pod parou
комедия, драма
2025, Чехия / Словения
6.7
Сладкая сказка
Cukrkandl
приключения, семейный
2025, Чехия
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Léto s Evzenem
Léto s Evzenem
комедия
2024, Чехия
A Blockage in the System
Kazdý má svou pravdu
комедия
2023, Чехия
7.1
Дачники
комедия
2021, Чехия
5.8
Жернова Господни
криминал, комедия, мини-сериал
2021, Чехия
6.8
Шарлатан
Charlatan
драма, исторический
2020, Чехия / Ирландия / Словакия / Польша
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