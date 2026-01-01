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Мартин Мышичка
Мартин Мышичка Martin Myšička
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Мартин Мышичка

Martin Myšička

Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Пршибрам, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Карамазовы 7.6
Карамазовы (2008)
В неведении 7.5
В неведении (2019)
Лабиринт 7.2
Лабиринт (2015)

Фильмография Мартин Мышичка

Princess Stella 5.9
Princess Stella Princezna stokrat jinak
приключения, комедия, семейный 2026, Чехия
Под парусом 6.8
Под парусом Pod parou
комедия, драма 2025, Чехия / Словения
Сладкая сказка 6.7
Сладкая сказка Cukrkandl
приключения, семейный 2025, Чехия
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Билеты
Léto s Evzenem 5.9
Léto s Evzenem Léto s Evzenem
комедия 2024, Чехия
A Blockage in the System Kazdý má svou pravdu
комедия 2023, Чехия
Дачники 7.1
Дачники
комедия 2021, Чехия
Жернова Господни 5.8
Жернова Господни
криминал, комедия, мини-сериал 2021, Чехия
Шарлатан 6.8
Шарлатан Charlatan
драма, исторический 2020, Чехия / Ирландия / Словакия / Польша
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