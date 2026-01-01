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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталья Трубникова
Natalya Trubnikova
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Наталья Трубникова
Наталья Трубникова
Natalya Trubnikova
Дата рождения
17 июля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
31 июня
(1978)
6.8
Тайна Снежной королевы
(1986)
6.7
Смерть на взлете
(1983)
Фильмография Наталья Трубникова
6.8
Тайна Снежной королевы
Tayna snezhnoy korolevy
семейный, фэнтези, мюзикл
1986, СССР
6.7
Смерть на взлете
Smert na vzlyote
триллер
1983, СССР
Онлайн
5.6
Шляпа
Shlyapa
мюзикл, драма, комедия
1981, СССР
7.4
31 июня
31 iyunya
мюзикл, фэнтези, мелодрама
1978, СССР
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