Дюна 2, 2023

5 причин посмотреть фильм «Дюна 2»

«Дюна 2» — вторая часть одного из важнейших блокбастеров десятилетия, созданного по мотивам главного научно-фантастического романа 20 века. И если вы считаете себя поклонником жанра, то ни в коем случае не должны пропускать финал саги.

Масштабный киноэпос включает в себя всё лучшее, что есть в голливудском блокбастере и артхаусе. Помимо впечатляющих экшен-сцен и завораживающей дух картинки, дилогия предлагает объемных персонажей с детально проработанной предысторией, а также философскую подоплеку, столь редкую для современного развлекательного кино.

Режиссура от Дени Вильнева, прославившегося благодаря сиквелу «Бегущего по лезвию» и картине «Прибытие». В «Дюне 2» есть все то, за что миллионы зрителей полюбили работы этого постановщика: безупречный звуковой дизайн, медитативное повествование с обильной панорамной съемкой, выверенная до совершенства цветокоррекция и особое внимание к визуальной стороне картины в целом.

Наличие в касте звёзд со всех уголков земного шара, гармонично вписанных во вселенную «Дюны».

Очередной гениальный саундтрек от композитора Ханса Циммера, способствующий максимальному погружению в тревожную атмосферу Арракиса.