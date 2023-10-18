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Дюна 2
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Dune: Part Two

Дюна 2, 2023

2023 / США / Канада
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Дюна 2»

«Дюна 2» — вторая часть одного из важнейших блокбастеров десятилетия, созданного по мотивам главного научно-фантастического романа 20 века. И если вы считаете себя поклонником жанра, то ни в коем случае не должны пропускать финал саги.

Масштабный киноэпос включает в себя всё лучшее, что есть в голливудском блокбастере и артхаусе. Помимо впечатляющих экшен-сцен и завораживающей дух картинки, дилогия предлагает объемных персонажей с детально проработанной предысторией, а также философскую подоплеку, столь редкую для современного развлекательного кино.

Режиссура от Дени Вильнева, прославившегося благодаря сиквелу «Бегущего по лезвию» и картине «Прибытие». В «Дюне 2» есть все то, за что миллионы зрителей полюбили работы этого постановщика: безупречный звуковой дизайн, медитативное повествование с обильной панорамной съемкой, выверенная до совершенства цветокоррекция и особое внимание к визуальной стороне картины в целом.

Наличие в касте звёзд со всех уголков земного шара, гармонично вписанных во вселенную «Дюны».

Очередной гениальный саундтрек от композитора Ханса Циммера, способствующий максимальному погружению в тревожную атмосферу Арракиса.

Прямое продолжение кинокартины 2021 года, режиссером и сценаристом которой также является Дени Вильнев. Предполагается, что картина станет финальной.

Официальный анонс состоялся 26 октября 2021 года. По словам представителей студии Legendary, сиквел получил бы зеленый свет вне зависимости от кассовых сборов.

В основу сюжета легло одноименное произведение американца Фрэнка Герберта, которое в разные годы уже экранизировалось Дэвидом Линчем и Джоном Харрисоном.

К своим ролям вернулись все основные звезды, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон, Зендаю и Хавьера Бардема.

Команда, работавшая над 1-й частью, перекочевала в сиквел практически в полном составе. Костюмы, выдержанные в стилистике футуристического Средневековья, вновь создавались Жаклин Уэст и Бобом Морганом. Автором музыки выступил Ханс Циммер, а место за камерой занял оператор Грег Фрейзер («Лев», «Бэтмен»).

Съемки стартуют 18 июля 2022, тогда как премьера намечена на осень 2023 года. Кинотеатральный релиз состоится одновременно с цифровым на онлайн-платформе HBO Max.

В новом фильме появятся такие персонажи, как Падишах-Император, Алия Атрейдес, племянник барона Харконнена Фейд-Раута и принцесса Ирулан.

Потеряв все, Пол Атрейдес ищет поддержки у населения Арракиса — фрименов. Ему нужно познать их обычаи и понять, как выживать на планете-пустыне. Только так он может положить конец правлению Харконненов и преобразить Дюну. Но в своих видениях Пол видит лишь страшное будущее: за победой над Великим Домом барона Владимира грядет Священная война во имя самого Атрейдеса, которая затронет всю вселенную. Пол хочет предотвратить неизбежное, намереваясь закончить духовное преображение в пророка Муад’диба из местных легенд.

Год выпуска 2023
Премьера в России 19 октября 2023
Премьера в мире 18 октября 2023
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Зендея
Зендея
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дюна 2 2 постера
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Начались съемки «Дюны 2», фильм обзавелся официальным синопсисом Премьера намечена на осень следующего года.
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19 июля 2022 09:43
Съемки «Дюны 2» начнутся уже в этом месяце Работа начнется в Италии и продолжится в Венгрии.
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4 июля 2022 11:09
Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры Возвращение на планету Арракис откладывается почти на месяц.
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1 июля 2022 13:05
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