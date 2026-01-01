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Щим Хе-джин Shim Hye-jin
Киноафиша Персоны Щим Хе-джин

Щим Хе-джин

Shim Hye-jin

Дата рождения
11 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Убей меня, исцели меня 8.2
Убей меня, исцели меня (2015)
Тайный роман 7.7
Тайный роман (2014)
Бесконечная любовь 7.0
Бесконечная любовь (2014)

Фильмография Щим Хе-джин

Красавчик и Чон-ым
Красавчик и Чон-ым
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Убей меня, исцели меня 8.2
Убей меня, исцели меня
комедия, мелодрама, дорама 2015, Южная Корея
Тайный роман 7.7
Тайный роман
драма, музыка, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
Бесконечная любовь 7
Бесконечная любовь
криминал, триллер, исторический, дорама 2014, Южная Корея
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