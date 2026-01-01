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Фильмография
Щим Хе-джин
Shim Hye-jin
Киноафиша
Персоны
Щим Хе-джин
Щим Хе-джин
Shim Hye-jin
Дата рождения
11 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Убей меня, исцели меня
(2015)
7.7
Тайный роман
(2014)
7.0
Бесконечная любовь
(2014)
Фильмография Щим Хе-джин
Красавчик и Чон-ым
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Убей меня, исцели меня
комедия, мелодрама, дорама
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Тайный роман
драма, музыка, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
7
Бесконечная любовь
криминал, триллер, исторический, дорама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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