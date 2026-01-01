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Юрико Ёситака
Yuriko Yoshitaka
Киноафиша
Персоны
Юрико Ёситака
Юрико Ёситака
Yuriko Yoshitaka
Дата рождения
22 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
161 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
История Еноскэ
(2013)
7.1
Обеденный столик Норико
(2005)
6.7
Самурай и пленник
(2026)
Билеты
Фильмография Юрико Ёситака
6.7
Самурай и пленник
The Samurai and the Prisoner
драма, исторический, детектив
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.4
Преступник для прокурора
Kensatsu gawa no zainin
детектив, криминал
2018, Япония
7.6
История Еноскэ
Yokomichi Yonosuke
мелодрама, комедия
2013, Япония
7.1
Обеденный столик Норико
Noriko no shokutaku
драма, ужасы
2005, Япония
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