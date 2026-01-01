Юрико Ёситака

Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей

Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком

Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»

Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли

Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»