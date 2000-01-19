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Фильмография
Элена Гальярдо
Elena Gallardo
Киноафиша
Персоны
Элена Гальярдо
Элена Гальярдо
Elena Gallardo
Дата рождения
19 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
168 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Другой взгляд
(2018)
6.7
Горькое Рождество
(2026)
6.7
Девочки станции
(2024)
Фильмография Элена Гальярдо
6.7
Горькое Рождество
Amarga Navidad
драма
2026, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Кракен: Черная книга часов
Kraken. El libro negro de las horas
2026, Испания
Заступницы
драма, биография
2024, Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Девочки станции
Las chicas de la estación
драма
2024, Испания
7.3
Другой взгляд
драма
2018, Испания
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