Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Марика Сихарулидзе
Marika Sikharulidze
Киноафиша
Персоны
Марика Сихарулидзе
Марика Сихарулидзе
Marika Sikharulidze
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Мы не дети
(2024)
0.0
Универ. 15 лет спустя
(2026)
Фильмография Марика Сихарулидзе
Универ. 15 лет спустя
комедия
2026, Россия
5.5
Мы не дети
драма, комедия, семейный, мини-сериал
2024, Россия
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