Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Медет Аманбаев
Medet Amanbayev
Киноафиша
Персоны
Медет Аманбаев
Медет Аманбаев
Medet Amanbayev
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Патруль. Последний приказ
(2025)
4.7
Патруль. Миссия Тамби
(2025)
0.0
Шабашники
(2023)
Фильмография Медет Аманбаев
7.2
Патруль. Последний приказ
Patrul'. Posledniy prikaz
комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
4.7
Патруль. Миссия Тамби
Patrul. Missiya Tambi
комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Шабашники
драма, комедия, криминал
2023, Казахстан
Аяз аға
комедия
2023, Казахстан
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