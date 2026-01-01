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Чон Хе-вон Hye-Won Jeon
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Чон Хе-вон

Hye-Won Jeon

Актерское амплуа
Герой фэнтези, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Истинная красота 7.9
Истинная красота (2020)
Сияющая звезда 7.8
Сияющая звезда (2022)
Любовь… А также брак и развод 6.5
Любовь… А также брак и развод (2021)

Фильмография Чон Хе-вон

Тайны Радужного кристалла
Тайны Радужного кристалла
детский, фэнтези, приключения 2023, Южная Корея/Китай
Сияющая звезда 7.8
Сияющая звезда Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng!
анимация, фэнтези, мюзикл 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
Любовь… А также брак и развод 6.5
Любовь… А также брак и развод
драма, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Истинная красота 7.9
Истинная красота
драма, комедия, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
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