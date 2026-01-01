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Чон Хе-вон
Hye-Won Jeon
Киноафиша
Персоны
Чон Хе-вон
Чон Хе-вон
Hye-Won Jeon
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.9
Истинная красота
(2020)
7.8
Сияющая звезда
(2022)
6.5
Любовь… А также брак и развод
(2021)
Фильмография Чон Хе-вон
Тайны Радужного кристалла
детский, фэнтези, приключения
2023, Южная Корея/Китай
7.8
Сияющая звезда
Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng!
анимация, фэнтези, мюзикл
2022, Южная Корея
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Рецензия
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6.5
Любовь… А также брак и развод
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.9
Истинная красота
драма, комедия, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
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