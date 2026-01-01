Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Максим Сафронов
Киноафиша
Персоны
Максим Сафронов
Максим Сафронов
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Доктор, я боюсь...
(2026)
Фильмография Максим Сафронов
7.4
Доктор, я боюсь...
мелодрама, драма
2026, Россия
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