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Каппэй Ямагути
Kappei Yamaguchi
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Персоны
Каппэй Ямагути
Каппэй Ямагути
Kappei Yamaguchi
Дата рождения
23 мая 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Фукуока, Япония
Популярные фильмы
8.0
Ведьмина служба доставки
(1989)
Билеты
7.7
Ван-Пис: Красный
(2022)
6.2
Детектив Конан против Ребенка-фантомного вора
(2024)
Фильмография Каппэй Ямагути
Жанр
Все
Анимация
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1993
1989
Все
13
Фильмы
3
Сериалы
10
Актер
13
6.3
Детектив Конан против Ребенка-фантомного вора
Meitantei Conan Bâsasu Kaitô Kiddo
анимация, криминал, детектив, аниме
2024, Япония
7.7
Ван-Пис: Красный
One Piece Film: Red
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
Необычное такси
детектив, аниме
2021, Япония
Один из отвергнутых: Изгой
боевик, аниме , ужасы
2016, Китай
Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго
драма, аниме
2016, Япония
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Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма
2006, Япония
12 королевств
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2002, Япония
Инуяся
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2000, Япония
Гравитация
комедия, аниме , музыка, мелодрама
2000, Япония
Ван-Пис
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
Сны оружия
аниме , фантастика
1993, Япония
Ранма 1/2
комедия, боевик, аниме
1989, Япония
8
Ведьмина служба доставки
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
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