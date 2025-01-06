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Милорад Милинкович
Milorad Milinkovic
Киноафиша
Персоны
Милорад Милинкович
Милорад Милинкович
Milorad Milinkovic
Дата рождения
18 марта 1965
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
6 января 2025
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Перламутровый туман
(2025)
6.7
Изоляция
(2024)
6.2
Потому что мои мысли в смятении
(2023)
Фильмография Милорад Милинкович
6.7
Перламутровый туман
Sedef magla
драма
2025, Сербия
Смотреть трейлер
6.7
Изоляция
Izolacija
драма, триллер
2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
6.2
Потому что мои мысли в смятении
Sto se bore misli moje
исторический, триллер
2023, Сербия
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