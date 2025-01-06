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Милорад Милинкович
Милорад Милинкович Milorad Milinkovic
Киноафиша Персоны Милорад Милинкович

Милорад Милинкович

Milorad Milinkovic

Дата рождения
18 марта 1965
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
6 января 2025
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Перламутровый туман 6.7
Перламутровый туман (2025)
Изоляция 6.7
Изоляция (2024)
Потому что мои мысли в смятении 6.2
Потому что мои мысли в смятении (2023)

Фильмография Милорад Милинкович

Перламутровый туман 6.7
Перламутровый туман Sedef magla
драма 2025, Сербия
Смотреть трейлер
Изоляция 6.7
Изоляция Izolacija
драма, триллер 2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
Потому что мои мысли в смятении 6.2
Потому что мои мысли в смятении Sto se bore misli moje
исторический, триллер 2023, Сербия
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