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Омерзительная восьмерка Омерзительная восьмерка
Киноафиша Фильмы Омерзительная восьмерка Награды и номинации фильма Омерзительная восьмерка
The Hateful Eight Омерзительная восьмерка 2015 / США
7.8 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Омерзительная восьмерка

Вся информация о фильме
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
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